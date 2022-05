Pinto da Costa: «Não precisei de ter os votos dos mais velhos para ser presidente»

Trinta e cinco anos depois da conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus, Pinto da Costa disse "continuar a sonhar" com mais trófeus."Continuo a sonhar, continuo a sonhar com vitórias, continuo a sonhar que um dia que termine as minhas obrigações, a sonhar que vocês ao meu sucessor possam transmitir o mesmo carinho e o mesmo entusiasmo em prol do FC Porto. Era impensável que, há 35 anos, qualquer um de vós que fosse já adulto, de que eu como presidente tivesse o prazer de estar aqui hoje. Mas é o destino, quando hesitava em ser candidato, foi minha mãe que me disse, que era o meu destino. Foi nisso que acreditei e continuei a sonhar. E continuo a sonhar que o FC Porto é muito mais do que qualquer pessoa, muito mais de qualquer presidente por muito que se goste dele. O FC Porto tem de ter o apoio de todos, seja quem for", disse o presidente portista no jantar, em Santa Maria da Feira, em que se assinalaram os 35 anos desde essa vitória, em Viena."Se deus me der vida e saúde, espero estar aqui convosco no meio de vós um dia a dar apoio a quem estiver a liderar o FC Porto. Ganhei sempre as eleições não por meu mérito, mas porque os sócios acreditaram que eu sabia escolher os melhores. Nunca fui eleito sem ter o maior número de votantes. No FC Porto cada sócio tem 1 voto e por isso não precisei de ter os votos dos mais velhos para poder bater qualquer adversário que tivesse mais votantes do que eu", apontou Pinto da Costa, no que terá sido uma 'boca' a Frederico Varandas, que em 2018 foi eleito presidente do Sporting com menos votantes do que João Benedito.