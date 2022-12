Pinto da Costa não recebeu parabéns de Marcelo: «Está num patamar muito superior, não perde tempo com isso»

No dia em que celebrou o seu 85.º aniversário, Pinto da Costa diz ter recebido os parabéns de muita gente, mas não de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República."O Presidente da República não perde tempo comigo, fiz 40 anos de presidência, recebi os parabéns de muita gente, mas o Presidente da República está num patamar muito superior a mim, não perde tempo com isso, não tinha que felicitar nessa altura, nem hoje, porque não tenho nenhum lugar público, portanto não faço parte da entourage política, sou apenas presidente do FC Porto. Recebi os parabéns não apenas aqui no estádio, mas centenas de mensagens e telefonemas de sócios, adeptos e amigos do FC Porto. Obviamente, do Presidente da República só por brincadeira", disse, ao Porto Canal.