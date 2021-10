Pinto da Costa: «Não renovaremos com nenhum jogador que custe mais de 6 milhões por ano à SAD»

O FC Porto não comprometerá os seus limites financeiros para renovar qualquer um dos seus jogadores. A garantia foi dada por Pinto da Costa, na manhã desta terça-feira, que revelou ainda a consumação de uma renovação contratual a anunciar oficialmente quando a SAD entender ser o momento certo.





"O FC Porto não renovará com nenhum jogador que custe mais de 6 milhões de euros por ano à SAD", disse o líder azul e branco, relembrando o caso de Herrera e dando como exemplo de uma situação a evitar... o Benfica: "É evidente que o FC Porto não pode renovar com um jogador que peça 6 milhões de euros para renovar, como aconteceu com o Herrera. Não pode pagar esses vencimentos. Senão todos pediriam isso. Pode acontecer o que aconteceu ao Benfica. O Benfica renovou com o Samaris para não dizerem que saiu a custo zero e, depois, quando chegou a hora de sair, tinha contrato e ainda teve de o pagar para sair."Questionado sobre as situações de fim de contrato existentes no plantel, Pinto da Costa vincou que há já pelo menos uma situação resolvida. "Há um jogador que já renovou, mas ainda não revelamos porque há outros que também o estão a fazer e anunciaremos quando o entendermos", disse.Sobre as saídas a custo zero que o FC Porto tem registado nos últimos anos, o presidente portista apontou os exemplos de Messi e Mbappé como sinais de uma mudança no futebol moderno. "Há meia dúzia de anos era impensável o Messi sair do Barcelona à custo zero, era impensável que jogador do PSG, como tudo leva a crer, vá sair para o Real Madrid a custo zero. Isto só tem grande relevância porque duas televisões especializadas no FC Porto estão preocupadas com as saídas a custo zero do FC Porto. É um falso problema. Quando se contrata um jogador o que se quer é rendimento desportivo, se der rendimento financeiro melhor", afirmou.