Pinto da Costa: «Não tenho problemas com o treinador»

O ponto final da série documental ‘Ironias do Destino’, no Porto Canal, levou Pinto da Costa a recordar os momentos mais marcantes da época finda, tendo colocado o foco no saudoso Alfredo Quintana, nas arbitragens polémicas do futebol, com a de Hugo Miguel no Moreirense-FC Porto à cabeça, e do basquetebol, na excelente campanha na Liga dos Campeões e, claro, na renovação de Sérgio Conceição.

"É um treinador que se dedica de alma e coração e que, com as nossas limitações, que as temos, permite que o FC Porto possa andar no topo do futebol europeu, a disputar e vencer títulos. Foi um descanso saber que até ao final do meu mandato não tenho problemas com o treinador", desabafou o presidente. "Ele demonstrou vontade de ficar no FC Porto desde a primeira hora, rejeitando contactos e convites aliciantes. Isso fez com que renovássemos por três anos", acrescentou.

Sobre a relação próxima que tem com Sérgio Conceição, o presidente assegurou que nunca teve qualquer problema com ele: "Ele fica de muito mau humor quando perde, mas no dia em que tiver um treinador que fica bem-humorado quando perde não serve para mim."

Sobre a última Champions, onde o FC Porto só caiu nos quartos de final, o presidente rematou: "Depois da eliminatória com o Chelsea fiquei com mais convicção de que teria sido relativamente fácil ir à final. O campeão europeu só perdeu com o FC Porto."