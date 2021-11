Pinto da Costa no epicentro da investigação do Ministério Público

Pinto da Costa é o grande foco da investigação que vem sendo feita pelo Ministério Público (MP) em torno dos negócios do FC Porto e que teve na passada segunda-feira, dia 22, novas buscas à SAD do FC Porto, assim como domicílios de Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa e Pedro Pinho, na denominada Operação Prolongamento.Nos despachos do MP sobre a motivação das buscas realizadas, a queteve acesso, Pinto da Costa surge repetidamente apontado como epicentro de toda a actividade suspeita. Nos documentos pode ler-se estarem em causa "esquemas de fraude que envolvem a montagem de justificações contratuais, designadamente a serviços de intermediação de contratos desportivos e consultoria, para suportar a atribuição, pelo FC Porto e da sua SAD, de vantagens indevidas ou não declaradas em sede fiscal, em benefício de pessoas físicas e outras sociedades".Face às informações coletadas, diz o MP, resulta "indiciado dos autos que, pelo menos desde o ano de 2012, vários agentes desportivos, entre eles Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, acordaram com Pinto da Costa em desenvolver um esquema destinado a gerar proveitos indevidos na esfera dos referidos dirigente, agentes e sociedades conexas", sendo que os agentes aceitariam "devolver aos dirigentes desportivos do mesmo clube, designadamente a Pinto da Costa, parte dos montantes cobrados em comissões pela sua intervenção como intermediários nesses negócios".