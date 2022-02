«Pinto da Costa nunca precisou de se aproveitar de uma invasão de um centro de treinos...»

Pinto da Costa está quase a fazer 40 anos de presidente e sem nunca precisar de se aproveitar de uma invasão de um centro de treinos… — FC Porto Media (@MediaPorto) February 12, 2022

Se o ambiente aqueceu (e muito) dentro das quatro linhas no clássico, fora dele... ferveu. Depois de Frederico Varandas ter ido à sala de imprensa do Dragão condenar a influência da Pinto da Costa no futebol nacional, os dragões responderam através da conta oficial de comunicação no Twitter lembrando os títulos conquistados na era do presidente do FC Port o - "Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar", escreveram, - para mais tarde atirarem:"Pinto da Costa está quase a fazer 40 anos de presidente e sem nunca precisar de se aproveitar de uma invasão de um centro de treinos…", pode ler-se.