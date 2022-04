Pinto da Costa: o acordo com Romário e o preço proibitivo de Ronaldo Fenómeno

Na entrevista à revista 'Dragões', Pinto da Costa assumiu que o FC Porto esteve interessado em Ronaldo Fenómeno, quando esteve jogava no Cruzeiro de Belo Horizonte, e revelou a existência de um acordo com Romário. Dois jogadores que acabaram por rumar ao PSV Eindhoven, em épocas diferentes, devido aos valores elevados que os respetivos clubes exigiam."O Ronaldo, quando veio cá jogar, creio que no Torneio do Centenário do FC Porto, tinha ele 16 ou 17 anos, ainda tentámos, mas os valores já eram impossíveis para nós. Outro, com quem cheguei a estar reunido em casa do Luciano D'Onofrio, foi o Romário. Chegámos a ter acordo com ele, mas depois o Vasco da Gama fez exigências que era incomportáveis para nós e, mais tarde, ele foi para o PSV e para o Barcelona", recordou o presidente.