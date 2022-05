Pinto da Costa: «O meu mérito é juntar os melhores»

Poucas horas depois de ter conquistado a dobradinha, o FC Porto depositou, esta segunda-feira, os troféus de vencedor do campeonato e da Taça de Portugal no museu do clube. O discurso, como é habitual, ficou a cargo de Pinto da Costa. O presidente começou por citar Fernando Pessoa para, depois, concluir com o seu contributo para estes dois títulos em 2021/22."O meu mérito é juntar os melhores", disse Pinto da Costa, deixando, depois, palavras de confiança ao grupo de trabalho: "Estou grato a todos, direção, técnicos, jogadores e staff. Se continuarmos unidos, como estivemos em todos os momentos este ano, havemos de vir aqui muitas vezes. Comigo ou sem mim, todos vós haveis de ser campeões muitas mais vezes."