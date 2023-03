Pinto da Costa: «O nosso inimigo está a 300 kms»

Pinto da Costa foi alvo de mais uma homenagem, desta vez na iniciativa ‘Dia do clube’, que teve lugar, ontem, no Estádio do Dragão. No discurso de agradecimento, o presidente, de 85 anos, fez um apelo à união da nação portista, apontando como "inimigo" comum alguém a "300 quilómetros"."Todos nós saímos daqui a amar mais o FC Porto e todos nós saímos daqui a sentir que somos todos iguais, que estamos todos imbuídos do mesmo amor e do mesmo espírito fraterno de nos ajudarmos uns aos outros. Temos que estar sempre juntos. O nosso inimigo não está aqui, o nosso inimigo... não sei bem agora contar, mas está para aí a 300 quilómetros", referiu o líder dos dragões, entre sorrisos, arrancando uma gargalhada geral na sala.Para Pinto da Costa, é fundamental essa sintonia, deixando a garantia de que o FC Porto nunca viverá agarrado às conquistas do passado, mas sim a olhar para o futuro. Sempre com os "inimigos" na mente."Esses é que necessitam como resposta a nossa união, o nosso trabalho. E quando se trabalha imbuído do espírito com que foi lançado este ‘Dia do clube’, posso dizer que saio daqui feliz, com a certeza de que cada vez mais o FC Porto será unido em prol do futuro, que não viverá dos factos passados, nem das vitórias alcançadas, mas sempre a pensar que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje e o anterior", rematou.