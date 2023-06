Pinto da Costa: «O nosso primeiro-ministro mostrou que é um líder, nem é preciso dizer quando»

Pinto da Costa foi um dos oradores no XIII Congresso Nacional de Cirurgia Ambulatória, que decorre na Fábrica Santo Thyrso, em Santo Tirso, tendo transmitido a sua experiência de liderança aos presentes, designadamente como presidente do FC Porto há mais de 41 anos."Considero que para se respeitar um líder tem que se sentir que o líder realmente cumpre tudo o que exige dos outros. Como líder, não posso exigir que trabalhem x horas, que trabalhem ao sábado ou que trabalhem ao domingo quando é preciso, se eu não o fizer. As pessoas têm que sentir que quando fazem algum sacrifício ou quando dão um bocadinho mais de si, que o seu líder também o faz diariamente. Tenho fama, às vezes não acontece, de ser o primeiro a entrar no Dragão e o último a sair. Faço isso, porque tenho muito que fazer, mas se não o fizesse porque tinha ido passear, não tinha moral… Nunca exigi nada a ninguém, exijo é o cumprimento e que façam o que eu faço", referiu o presidente do FC Porto, dando também como exemplo de liderança o Primeiro-Ministro, António Costa."O nosso primeiro-ministro, há pouco tempo, mostrou que é um líder, nem é preciso dizer quando. Um líder não pode ter a sua equipa e depois porque alguém não gosta ou alguém diz mal, coloca de lado, já não serve. Não é assim… Tem que se manter a equipa coesa. Quando alguma equipa está com dificuldades tem que se colocar cá em cima, ajudar, e não se pode abandonar. Isso é o que eu sinto, é a minha responsabilidade", prosseguiu Pinto da Costa, revelando, em seguida, qual a sua grande motivação como líder dos dragões."A minha grande importância nesses títulos é que nesses dias aquela multidão que enche a Avenida dos Aliados, que é mais feliz do que os que têm tudo, muitos não têm nada. Têm apenas no FC Porto a razão de terem um dia feliz. Digo muitas vezes, até aos jogadores, ‘pensem que vocês, se ganharem, vão tornar gente infeliz muito feliz", rematou o tema.