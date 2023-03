Pinto da Costa: «O Sérgio Conceição calado faz um bom discurso»

Pinto da Costa mostrou-se solidário com a posição de Sérgio Conceição, que pela segunda semana consecutiva não dará conferências de imprensa . "Acho que o Sérgio Conceição calado faz um bom discurso", disse, lacónico, à margem da cerimónia de apresentação do novo contrato com a Super Bock , escusando-se a falar sobre a legitimidade ou não das queixas da APAF: "Não me pronuncio, sobre coisas ridículas não costumo pronunciar-me."Questionado sobre se os processos judiciais a envolver o Benfica poderiam vir a prejudicar o rendimento da equipa encarnada, Pinto da Costa recusou-se a comentar. "Estou aqui por causa da parceria. Não queria tirar o foco disto e estar agora preocupado com atos de justiça que não me dizem respeito", concluiu.