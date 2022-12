Pinto da Costa: «Octávio Machado foi o melhor adjunto que conheci no FC Porto»

Depois de Fernando Santos ter deixado o FC Porto, Pinto da Costa escolheu Octávio Machado para treinar a equipa."Para mim não é fácil falar do Octávio Machado, porque sei que tem uma má relação comigo, embora eu não tenha má relação com ele. Infelizmente, nem sequer tenho relação. Mas tenho que reconhecer que, para mim, foi o melhor adjunto que conheci no FC Porto nestes quase 45 anos que estou ligado ao futebol. Sem dúvida alguma, em termos de dedicação, de colaboração com o treinador, lealdade com o treinador, pela postura… diria que foi, para mim, o que personificou o adjunto ideal", admitiu o presidente.Octávio foi adjunto do FC Porto durante muitos anos e Pinto da Costa entendeu dar-lhe a liderança técnica em 2001/02, mas a aposta durou pouco mais de meia época."Depois, apostei nele, acreditava como certamente ele acreditou. Entrou bem, ganhou uma Supertaça na Maia, contra o Boavista, com golo do Jorge Andrade, mas depois as coisas não correram bem, houve ali uma série de jogos numa semana que correram mal. Numa semana tínhamos três jogos difíceis, aparentemente difíceis, mas não muito, porque tínhamos jogo para a Taça de Portugal, nas Antas, contra o Sp. Braga, que era treinado pelo Jesualdo Ferreira, e que nada tem a ver com o Sp. Braga de hoje e correu mal o jogo, não por culpa dele, mas porque são jogos que correm mal e perdemos. Fomos eliminados. Para o público ser eliminado em casa pelo Sp. Braga… Depois, a seguir, fomos jogar ao Bessa e perdemos novamente e, depois, recebemos o Sporting e empatámos. Isso criou ali uma tensão e, atenção, o Octávio não foi despedido. Entrou em conversações com o Reinaldo, eles eram muito amigos, e chegaram a um entendimento e decidiram que o melhor era terminar. Volto a repetir, por mal entendidos não tenho relação com o Octávio, mas respeito o Octávio e foi o melhor adjunto que passou pelo FC Porto", vincou Pinto da Costa.