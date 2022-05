Pinto da Costa: «Os mais aziados tiveram que reconhecer que a nossa vitória foi justa»

Pinto da Costa falou sobre a conquista do 30.º título de campeão nacional do FC Porto, consumado na Luz, frente ao Benfica. Foi o terceiro nas cinco épocas com Sérgio Conceição no comando técnico e o presidente considera que os dois que escaparam ao técnico se deveram a questões "anormais". Em entrevista ao Porto Canal, emitida este domingo, Pinto da Costa disse ainda que "mesmo os mais aziados tiveram que reconhecer" que a vitória portista nesta edição 2021/22 da Liga "foi justa".: "O aspeto positivo foi resultar em vitórias uma época feita com muita consciência, com muita ponderação, com uma unidade incrível entre todos. O solgan de juntos venceremos não foi por acaso que o inventamos. Foi porque estivemos sempre todos juntos, e quando se está juntos, se quer e se tem o valor que os nossos técnicos e os nossos jogadores tem tudo para dar certo. Foi muito bom, muito justo, acho que toda a gente, mesmo os mais aziados, tiveram que reconhecer que a nossa vitória foi justa. Adoro ver estas manifestações de 50 mil pessoas, as que estiveram ontem à porta do nosso estádio, porque dessas pessoas há muitas que têm uma vida difícil e que encontram nas vitórias do FC Porto momentos de felicidade enorme como se nada lhes faltasse. Isso a mim enche-me a alma e dá-me um prazer enorme.": "Em todos os campeonatos há pelo menos três equipas que quando partem pensam que o podem ganhar e querem-no ganhar. Umas vezes ganha um, outras vezes ganha outro. Felizmente, nestes cinco anos tivemos três vitórias e só não tivemos mais por motivos anormais. Só posso estar muito satisfeito e tenho de dar uma grande palavra de agradecimento e reconhecer o mérito do Sérgio Conceição, da sua equipa técnica e dos seus jogadores. Deram o máximo e só assim é possível vencer."