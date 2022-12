Pinto da Costa: «Os melhores presentes que recebi foram as três vitórias»

Pinto da Costa comemorou, neste dia 28 de dezembro, 85 anos de vida e, em declarações ao Porto Canal, revelou que os melhores presentes que recebeu foram as vitórias nos três jogos a que assistiu. A equipa de basquetebol venceu o Imortal de Albufeira, no Dragão Arena, a equipa B em futebol derrotou o Farense, em Pedroso, e a equipa principal de futebol goleou o Arouca, no Estádio do Dragão.

-- Melhores presentes de aniversário que recebeu?

"Os melhores presentes que recebi foram as três vitórias nos jogos em que estive presente, do basquetebol, da equipa B e da equipa principal, que fez um grande jogo frente ao Arouca. Qualquer pessoa que chega aos 85 anos tem que se sentir reconhecida por tudo o que de bom lhe aconteceu, por Deus lhe ter dado força para continuar a trabalhar e a acreditar que se pode fazer sempre mais e melhor, e que se pode continuar a ser útil aos outros"

-- Vitórias mais marcantes como presidente do FC Porto?

"Todas as vitórias do FC Porto para mim são marcantes, as sete vitórias internacionais, os campeonatos nacionais de todas as modalidades, também há momentos maus quando se perde, e sobretudo momentos piores é quando perdemos alguns daqueles que estão ligados a nós estreitamente e pelo coração, isso são momentos muito dolorosos, mas quando isso acontece passamos a ter mais responsabilidade de fazer ainda mais e melhor em homenagem àqueles que durante estes 40 anos nos deixaram"

--Recente desaparecimento de figuras do clube dão mais alento para ganhar?

"Qualquer equipa do FC Porto joga sempre para ganhar, é evidente que quando perdemos gente nossa, todos nós sentimos, a equipa muitas vezes não tem essa ligação a pessoas que nos deixam, sejam dirigentes, associados ou antigos jogadores, a equipa não precisa de alento suplementar, porque ela está supermotivada como viram hoje, marcou cinco golos e ainda foi à procura do sexto, a equipa está supermotivada, tem um treinador que não permite quebras de entusiasmo, nem de trabalho, agora para quem dirige e para quem contacta com as pessoas diariamente é doloroso. O Fernando Gomes é um nome que está na história do FC Porto, como futebolista, mas para mim, até há pouco fazia parte da minha direção, portanto tinha contacto diário com ele"