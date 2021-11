Pinto da Costa para Fábio Vieira: «Hás-de ser uma referência do FC Porto»

Pinto da Costa mostrou-se satisfeito por mais uma renovação conseguida no plantel azul e branco , desta feita de Fábio Vieira. Na manhã desta quinta-feira, ao lado do médio, o presidente portista não deixou dúvidas quanto às altas expectativas que tem para o jogador."É para mim muito gratificante ver mais um jovem nascido no FC Porto renovar o seu contrato. O Fábio tem talento, tem vontade, tem tudo para triunfar. E tem a felicidade de estar num clube que gosta e que gosta muito dele, além de ter um treinador que sabe potenciar um jovem talento. Aproveita esta oportunidade, hás-de ser uma referência do FC Porto, com muito trabalho, muita paciência e muita determinação", afirmou.O líder portista lembrou a renovação recente também de Diogo Costa, dando ênfase à importância de manter jovens valores identificados com a cultura do clube. "É muito importante manter estes jovens talentos. Têm muito a dar ao clube, estão ainda numa fase de valorização. Se todos os profissionais sentem a camisola que vestem, é natural que quem nasce aqui tenha um carinho especial", disse, antecipando um futuro risonho aos frutos da formação: "Todos os talentos que nasceram no FC Porto estão a ser muito bem aproveitados pelo nosso treinador, tenho a certeza que vão continuar a crescer, vão ser gente muito grande. Grandes jogadores."