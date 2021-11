Os 20 golos apontados nas 48 partidas realizadas em 2020/21 valeram a Sérgio Oliveira o Dragão de Ouro Futebolista do Ano. O médio recebeu a distinção das mãos de Pinto da Costa e, já no final, o presidente aproveitou para brincar com o médio, metendo a Juventus ao barulho."O Futebolista do ano, o Sérgio Oliveira, há 20 anos que está cá. Creio que veio de berço. Tem uma carreira excelente, fez uma época que justifica plenamente este troféu. Um dia, Sérgio, quando terminares a tua carreira e fizeres uma retrospetiva do que ela foi, de certeza que te vais lembrar que 2020/21 foi especial na tua carreira. Fizeste uma grande época, que nós não esqueceremos, porque contribuíste para grandes vitórias. E estou certo de que nem a Juventus se há de esquecer", disse, motivando uma gargalhada geral.