Pinto da Costa: «Paulo Nunes de Almeida foi uma grande figura do nosso país, da nossa região e do FC Porto»

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, marcou esta sexta-feira presença na cerimónia de homenagem ao antigo líder do Conselho Fiscal do clube, Paulo Nunes de Almeida, no Teatro Rivoli."Não sei como vai ser, mas de certeza que é à altura da pessoa que estamos aqui a recordar e a homenagear. O engenheiro Paulo Nunes de Almeida foi uma grande figura do nosso país, da nossa região e do FC Porto. Tive o prazer de contar com a sua colaboração durante muitos anos como presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e foi uma pessoa que me marcou tanto pela sua grandeza, pelo seu portismo e pelo seu caráter que é razão para eu estar aqui presente passados estes anos para participar nesta homenagem", começou por dizer o presidente dos dragões, em declarações ao Porto Canal.E prosseguiu: "Era um homem de consensos, de uma verticalidade impressionante. Não se deixava mover por qualquer interesse que não fosse o da causa que defendia, por isso repito, estou aqui hoje de alma e coração a prestar-lhe esta homenagem. Era um homem da cidade. Lutava pelo FC Porto, foi um grande amigo e é mais que justa esta homenagem."