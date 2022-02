Pinto da Costa perspetiva "uma situação mais confortável" no final da época

O resultado liquido negativo de 10,3 milhões de euros que o FC Porto comunicou esta sexta-feira ao mercado, referente ao primeiro semestre da presente época, traz com ele uma mensagem do presidente Pinto da Costa, que termina com a esperança de que o esforço feito venha a traduzir-se em sucesso a todos os níveis."O resultado líquido do primeiro semestre deste exercício reflete a nossa aposta no sucesso desportivo e, ainda que negativo, permite-nos perspetivar uma situação muito mais confortável no final da temporada. As mudanças no plantel realizadas em janeiro e a confiança no desempenho da equipa durante o que resta da época são fatores que me levam a crer que a 30 de junho de 2022 poderemos assinalar o fim de um ano positivo tanto ao nível desportivo como financeiro", refere o presidente do FC Porto.Na nota introdutória do documento, Pinto da Costa começa por referir que "a SAD do FC Porto é, acima de tudo, uma sociedade desportiva que ambiciona ter resultados que têm como consequências a conquista de títulos e a valorização de atletas que permitem ao clube realizar mais-valias financeiras", prosseguindo com a justificação para o exercício negativo."No último verão, houve uma aposta clara na manutenção de uma equipa técnica e do plantel que nos dão todas as garantias de que poderemos vir a alcançar os objetivos a que nos propomos. A validade desta opção é comprovada pela excelência da campanha que temos realizado na liga portuguesa, que lideramos destacadamente à entrada para o segundo semestre da época, assim como por uma participação na Liga dos Campeões em que não conseguimos alcançar a passagem à fase seguinte por manifesta infelicidade, uma vez que a nossa equipa teve capacidade para se bater com três adversários muito mais poderosos financeiramente, que eram só o campeão de Espanha e os vice-campeões de Inglaterra e de Itália", assinalou Pinto da Costa.