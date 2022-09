Pinto da Costa presta tributo a Taremi: «Assumiu-se em defesa dos direitos humanos»

Pinto da Costa aplaudiu Taremi pela recente intervenção do avançado no espaço público sobre a violência contra as mulheres que tem sido noticiada no seu país natal."Quero realçar a nobreza do Taremi em tomar partido da rapariga que foi assassinada e ter a coragem de perante um regime daqueles, tapar o emblema, a cara dele, e assumir-se em defesa dos direitos humanos. Isso é que revela o grande homem que o Taremi é e o grande caráter que tem", disse Pinto da Costa, à margem de um evento onde foi distinguido na AF Porto.