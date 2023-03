Pinto da Costa protagonista de série documental

Depois da série informativa ‘Ironias do Destino’, que passou no Porto Canal, Pinto da Costa está, agora, a gravar uma série documental sobre os quase 41 anos de presidência no FC Porto. A obra, realizada por uma produtora de Lisboa, será posteriormente vendida, podendo ser exibida em multiplataforma.

O presidente portista, de resto, marcou ontem presença no funeral do amigo de infância, Pinto de Sousa, na Igreja do Foco, no Porto, tendo depois chegado cedo ao Dragão, onde recebeu a equipa à entrada para o balneário, destacando-se o cumprimento que deu ao treinador Sérgio Conceição.