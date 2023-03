Pinto da Costa: «Quando perdemos ambição morremos mesmo sem estar mortos»

Pinto da Costa marcou presença, esta quarta-feira, na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, realizada na Casa da Música, no Porto.





Na apresentação da obra com algumas referências biográficas de Pinto da Costa, o presidente do FC Porto foi interpelado sobre a sua "força para continuar a ganhar", retorquindo: "Naturalmente. Acho que quando perdemos ambição morremos mesmo sem estar mortos."Mais tarde, no final do evento, o líder portista acedeu a falar aos jornalistas, mas não respondeu a questões relacionadas com futebol. Mostrou-se feliz pela referência do autor a um dos seus falecidos irmãos, o Professor Dr. José Eduardo Pinto da Costa: "As homenagens que se fazem ao meu irmão são no dia a dia, pelas pessoas que se dedicam à ciência. Agora as medalhas e coisas assim não fazem falta nenhuma, nem no próprio funeral fizeram referência, mas sei que ele não ligaria a isso. Fiquei feliz pelo Luís Osório ter feito referência aos meus irmãos. Éramos seis, infelizmente já partiram quatro… restam dois teimosos", comentou.