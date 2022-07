Pinto da Costa: «Quando se falou do Götze tive de tomar uma caixa de comprimidos para me acalmar»

Bem ao seu jeito, Pinto da Costa recorreu à ironia quando questionado se estava preocupado com os reforços contratados até agora por Sporting e Benfica, dois principais rivais do FC Porto na luta pela conquista da Liga Bwin."Fico muito preocupado. Até ando a tomar uns calmantes por cada nome que sai. Quando saiu o do Götze, tive de tomar uma caixa de comprimidos para me acalmar. Depois deixei de tomar porque ele afinal não veio. É evidente que estou a brincar. Não fico nada preocupado", disse o líder portista em entrevista ao Porto Canal, concordando depois com Pepe quando esteve vincou que os dragões serão o alvo a abater em 2022/23."Quando o Pepe diz que vamos ser o alvo a abater, não está a pensar que o ponta de lança do Arouca vai jogar com mais vontade contra o Porto do que contra o Benfica ou contra o Sporting. O que sabe é que um qualquer erro de um jogador do FC Porto vai ser martelado, um erro ou uma palavra do treinador vai ser explorada, uma palavra do presidente… Ui, isso vai dar para muitos programas", vincou.Sobre a necessidade de vender ativos, Pinto da Costa voltou a lamentar os altos impostos que se pagam em Portugal, que limitam a ação dos clubes nacionais no mercado. "É evidente que todos os clubes portugueses, não é só o FC Porto, têm necessidade de vender. Nós estamos em grande desvantagem porque pagamos de impostos muitíssimo mais do que nos outros países. Se eu oferecer um milhão a um jogador, isso custa-me 2,2 milhões. Se um clube italiano oferecer um milhão a um jogador, custa-lhe menos de 1,5 milhões. Isso é uma desvantagem brutal e o nosso Governo, que se está a marimbar para os clubes, não altera isto, por muito que os clubes lhe façam ver que a qualidade do futebol português cada vez vai baixar mais. No ano passado, pagámos 50 milhões de impostos ao Estado. Bem sei que a TAP precisa de muito dinheiro, mas não o levem todo de nós. Tivemos de vender o Vitinha? Tivemos. E o Benfica, quem teve de vender? O melhor marcador do campeonato, considerado o melhor jogador da prova. E o Sporting? Um internacional A, por 20 milhões. E não conseguiu manter o Sarabia, que foi um jogador influentíssimo. Portanto, em termos de saídas, isso não vai influenciar o equilíbrio das equipas porque todas perderam jogadores importantes. Talvez o Benfica tenha perdido o mais influente de todos, ou então [Darwin] foi mal escolhido como o melhor jogador do campeonato."