Pinto da Costa: «Quem não tem saudades é porque não viveu a vida com afetos»

Pinto da Costa marcou presença, este sábado, num almoço organizado pelo FC Porto Vintage com o intuito de homenagear Fernando Gomes. Recorde-se que, amanhã, cumprem-se três meses desde que o eterno bibota partiu."Lembro-me de todos, de tudo o que fizeram, de jogos fantásticos que realizaram, de vitórias que conseguiram. Naturalmente que é bonito recordar, dá saudades como é normal, mas quem não tem saudades é porque não viveu a vida com afetos", afirmou o presidente dos dragões, em declarações ao Porto Canal."O convívio é importante porque mostra a amizade que há muito existe entre os nossos jogadores. Os da velha guarda, como se chamam, quiseram hoje homenagear o Fernando Gomes, que era um deles, e eu não podia deixar de aderir a esta iniciativa, não só em homenagem ao Fernando, mas como gesto de solidariedade e agradecimento para com todos os que contribuíram para que o FC Porto fosse o que é, de facto", acrescentou Pinto da Costa à margem da iniciativa.