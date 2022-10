Pinto da Costa quer "chatear alguns" e fala do caso da criança de Famalicão

Pinto da Costa marcou presença este sábado no evento Mundo Azul e Branco, um tributo das casas do FC Porto ao líder do clube pelos seus 40 anos de presidência. No seu discurso, transmitido pela FC Porto Tv, Pinto da Costa voltou a aludir, como fez esta semana quando foi homenageado pela AF Porto, à sua continuidade ao leme dos dragões."Quando terminar, espero que daqui a muito tempo para chatear alguns, tenham a certeza que vou levar-vos a todos no coração. Continuo a ter todos os sonhos do mundo. E nesses sonhos estão incluídas todas as vitórias possíveis em todas as modalidades do FC Porto, mas está também incluído o bem-estar de todos os dragões, de cada um de vós", referiu.Num outro momento e entre críticas a comentadores televisivos de futebol, Pinto da Costa deixou a sua visão sobre o caso da criança que no jogo entre o Famalicão e o Benfica teve de tirar a sua camisola. "Ouvi, estupefacto, algumas coisas em certos canais, que, se este mundo não está todo doido, pelo menos alguns estão mesmo. A propósito da situação da camisola em Famalicão, e muito bem, pois era um local onde por lei não poderiam estar adeptos visitantes, o pai do miúdo tirou-lhe a camisola do Benfica. Então, isso foi assunto na televisão por uns dias...", disse, prosseguindo com críticas aos opinadores.Pinto da Costa deu ainda a sua visão sobre o seu conhecido discurso contra o centralismo. "O que quero é que todo o país sinta o FC Porto, não como alguém que tenha um certo estado de espírito contra o resto do país, mas ao contrário. Alguém que quer unir o país, não estando sujeito a qualquer centralização. É por isto que todos vós estão aqui", disse, dirigindo-se a elementos das mais variadas casas nacionais e internacionais do FC Porto.