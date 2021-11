Pinto da Costa quer provar "no sítio certo" que é "honrado" como lhe ensinaram a ser

O discurso de Pinto da Costa terminou com o presidente do FC Porto de olhos postos no presente e no futuro do clube. Numa altura em que tem sido notícia por causa das buscas de que foi alvo, no âmbito da Operação Cartão Azul, o líder dos dragões assumiu a luta pela defesa do seu bom nome."Vou terminar parafraseando Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Penso que Deus quer que eu não esteja muito mais tempo a cumprir missão que me destinou, mas eu sonho que ainda vou poder ser útil ao FC Porto durante algum tempo. E tenho a certeza de que Deus me permitirá ter tempo de provar no sítio certo que a orquestração de certa comunicação social, de calunia e mentira, para me afrontar a mim, ao FC Porto e aos meus amigos, estou certo de que ainda vou ter tempo para demonstrar o que sempre fui, o que os meus pais me ensinaram a ser, uma pessoa séria, honrada, sem ter nada que se lhe diga", afirmou Pinto da Costa.E concluiu de seguida: "A obra continuará a crescer sempre, comigo ou com quem vier, porque o FC Porto é eterno".