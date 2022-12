Pinto da Costa quis Sérgio Conceição no pós-Lopetegui: «Não acreditavam no que eu acreditava»

Sérgio Conceição chegou ao comando técnico do FC Porto em 2017, mas por Pinto da Costa teria sido mais cedo. O próprio presidente contou tudo."Falta falar num pequeno hiato, que é quando Lopetegui vai embora. Eu entendia, nessa altura, que o Sérgio Conceição era o treinador indicado. Ele estava no Vitória e senti da parte de quem comandava comigo o futebol e a SAD, que não havia boa vontade e não acreditavam no que eu acreditava. Como era uma período de transição, para não criar guerras com o Vitória, fomos buscar o José Peseiro. Uma transição para esquecer, mas nunca deixei de ter o Sérgio como prioridade", atirou Pinto da Costa que viu qualidades em Sérgio Conceição logo nos primeiros passos como treinador."Eu percebi que o Sérgio Conceição daria treinador quando ele assumiu o comando do Olhanense. Eu não conheço nenhum clube que fosse tão difícil de trabalhar, que tivesse tantos problemas. Conheço-o desde que ele tinha 16 anos e vejo-o quase como um familiar, sempre gostei muito dele. E comecei a acompanhar o trabalho dele. Falava com o presidente do Olhanense, que me dizia maravilhas. Dizia-me: 'Nós não temos nada, mas este treinador consegue segurar-nos.' Acompanhei a carreira dele também no Braga, onde faz um trabalho fantástico, mas perde uma Taça de Portugal a três ou quatro minutos do final por causa do erro de um defesa. Não é culpa do treinador... E no próprio V. Guimarães...", prosseguiu Pinto da Costa.Depois de relatar a conhecida história do resgate de Sérgio Conceição ao Nantes, Pinto da Costa voltou a dizer que o técnico "é o mais parecido com Pedroto no espírito" e concluiu sobre a ligação que tem com ele até ao nível do discurso: "Estamos identificados nos objetivos, nas dificuldades, nos inimigos e num princípio, o de que é até morrer."Pinto da Costa falou em entrevista a Rui Cerqueira, na edição especial do programa 'Vencedores como Sempre', no Porto Canal, intitulado 'Os Homens do Presidente', que foi exibida na noite desta terça-feira.