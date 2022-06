Pinto da Costa: «Recebemos proposta de valor considerável pelo Vitinha mas remetemos para a cláusula»

À margem do anúncio do reforço da parceria com a Betano, esta quarta-feira, Pinto da Costa também falou de mercado de transferências, confirmando a receção de uma proposta por Vitinha.Primeiro, o presidente do FC Porto fez questão de negar contactos por Diogo Costa, Taremi e Toni Martínez e, depois, acrescentou: "Houve uma oferta concreta, de valor considerável, pelo Vitinha que não aceitámos, e remetemos para a cláusula, que é única maneira de nos levarem jogador."Sem revelar o nome do clube que apresentou a proposta pelo médio internacional português, Pinto da Costa explicou ainda que não vê "os adeptos preocupados" com eventuais saídas.