Pinto da Costa recebeu Secretário de Estado da Juventude e do Desporto no Estádio do Dragão

O recém-empossado Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi recebido por Jorge Nuno Pinto da Costa no Estádio do Dragão, esta quinta-feira, num almoço que decorreu no camarote presidencial."Foi um almoço de apresentação, digamos, e de conhecimento em que tratamos de problemas que existem no desporto nacional, principalmente no futebol, e acho que é um início de uma relação que infelizmente não tem havido entre o clube e o governo através do Secretário de Estado do Desporto. Portanto, estou muito satisfeito e creio que vai ter frutos este almoço e, sobretudo, a intenção de mudar muita coisa que, de facto, não está bem", afirmou Pinto da Costa, citado pelos meios de comunicação do FC Porto, visando, sem o dizer, a João Paulo Rebelo.Quanto ao atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia elogiou o clube azul e branco: "Antes de mais, agradecer a hospitalidade e, sobretudo, os contributos da reunião que tivemos, uma reunião de trabalho em que falamos dos diversos assuntos do desporto nacional e também do futebol. O FC Porto é uma das maiores instituições do país e da Europa, é um clube eclético, representa muitas modalidades, tem contribuído para a internacionalização do desporto português. Falámos da atualidade, também do futuro, julgo que foi uma reunião muito proveitosa e, com certeza, terá continuidade."