Pinto da Costa recorda êxitos de Fernando Santos na Seleção: «Portugal não pode esquecer»

Depois do discurso no final do jantar da comissão da recandidatura, em Fânzeres, Gondomar, Pinto da Costa falou aos jornalistas sobre a atualidade, tendo sido confrontado um dos temas do dia, a saída de Fernando Santos da Seleção Nacional."Não me compete a mim dar opinião. Julgo que terá sido por entendimento. Se entenderam que era o melhor, não tenho de comentar. Tenho respeito pelo Engenheiro Fernando Santos, é um nome ligado ao FC Porto. Portugal não pode esquecer que foi ele que conduziu a Seleção às vitórias internacionais que temos e desejo que continue a sua carreira, porque tem muito a dar ao futebol", começou por dizer."O Dr. Fernando Gomes é homem de bom senso e rigor e era incapaz de tratar mal quem deu tanto à Seleção. Desejo as maiores felicidades à Seleção seja quem for o futuro treinador", acrescentou o presidente do FC Porto, sem querer alongar-se muito sobre o rendimento dos jogadores portistas no Mundial do Qatar."Quando há Seleção, não gosto de falar de jogadores do FC Porto, são de Portugal, são todos iguais. Tanto faz quem marca, quem joga melhor… Em relação às atuações dos jogadores do FC Porto, não quero comentar em especial. Todos deram o máximo. Não fomos felizes, mas chegámos aos quartos de final, onde muitas vezes não chegámos", apontou.Pinto da Costa considerou que o Mundial afetou o FC Porto. "A nós afetou-nos porque temos dois lesionados vindos do Mundial. Se tivesse sido no fim da época teriam tempo de recuperar. Agora, foi assim, não vou discutir se acho bem ou mal. Não foi eu que decidi", disse.