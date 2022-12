Pinto da Costa recorda Pedroto: «Estava 50 anos adiantado dos conceitos que tinha de futebol»

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recordou em entrevista ao 'Porto Canal' os treinadores que passaram pelos dragões durante os 40 anos da sua presidência. José Maria Pedroto, um dos mais marcantes da história portista, foi um dos recordados pelo líder do clube, revelando ainda uma conversa que teve com o croata Tomislav Ivic antes da primeira mão da Supertaça Europeia de 1987, contra os holandeses do Ajax."Adorava ouvi-lo falar [Pedroto] porque estava adiantado 50 anos dos conceitos que tinha de futebol, a coerência dele, a maneira de ser dele. Quando criava um objetivo não tinha medo de nada e ia para a frente até conseguir e isso encantava-me", começou por dizer o dirigente portista, recordando de seguida o diálogo com Tomislav Ivic: "'Senhor, vamos ganhar'. E eu: 'Ai sim, míster?'. 'Claro, não viemos aqui para perder. Eles contam com o Madjer e não vai haver Madjer, não vai haver lá ninguém, vai haver o Rui - que era o Rui Barros - que vem de trás como uma lebre e vamos ganhar'. E foi exatamente o que ele disse, os outros nunca perceberam que não havia ponta de lança", recordou Pinto da Costa, no programa que sairá a público na segunda-feira.