Pinto da Costa reforçou posição na SAD do FC Porto

Ainda que de forma ligeira, Pinto da Costa reforçou a sua posição na SAD do FC Porto, ao comprar 7.248 ações por um valor total de 6.623,2 euros.A informação foi prestada ao mercado nesta quarta-feira e anunciada na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Ainda de acordo com o mesmo comunicado, o presidente do FC Porto adquiriu as referidas ações em quatro dias diferentes do ano passado: a 24 e 25 de novembro (em ambos os dias a 90 cêntimos cada uma) e a 20 (92 cêntimos) e 27 de dezembro (24 cêntimos).Recorde-se que a grande maioria da SAD portista é detida pelo clube (75,99 por cento) e que o principal acionista individual é o antigo jogador e treinador António Oliveira (7,34 por cento).