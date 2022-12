Pinto da Costa: «Renovar com Pepe? Enquanto puder jogar e acho que joga mais cinco ou seis anos»

Pinto da Costa voltou a tecer rasgados elogios a Pepe e foi ao encontro do que disse Sérgio Conceição, apelidando o capitão do FC Porto de "monstro" e "animal competitivo". O líder dos dragões disse, aliás, que, enquanto o defesa-central puder jogar, terá sempre a porta da renovação aberta."Renovar com Pepe? Enquanto ele puder jogar e julgo que ele ainda joga mais cinco ou seis anos...", disse aos jornalistas, em declarações à margem do jantar de Natal da Comissão de Recandidatura.