Pinto da Costa revela novos pormenores sobre a palestra de Artur Jorge no intervalo da final de Viena

Pinto da Costa revelou novos pormenores sobre a final de Viena, na qual o FC Porto venceu o Bayern Munique, por 2-1, sagrando-se campeão europeu pela primeira vez na história, em 1987. Ao intervalo, os dragões perdiam por 1-0 e todos os obreiros do feito destacaram a palestra de Artur Jorge como determinante na viragem do marcador, durante a segunda parte, com golos de Madjer e Juary. Soube-se agora que, também aí, houve dedo do presidente portista."Não vou revelar o nome, mas quando fomos para Viena, houve um jogador que, de manhã, foi para a sauna. E o Artur Jorge disse: 'Este gajo já não vai jogar.' Ao que eu respondi: 'Artur, meta uma coisa na cabeça... Se calhar ir para a sauna até lhe fez bem. Nós estamos aqui para ser campeões, viemos armados em cordeirinhos para a matança, mas vamos ganhar. Não vamos estragar o nosso grande objetivo por causa da sauna. Ou somos campeões europeus hoje, ou nunca mais somos. Não vamos ficar só na história do FC Porto, vamos ficar na história do futebol, porque um clube de uma cidade pequena, sem recursos, ser campeão europeu contra um monstro como era e é o Bayern Munique, vai deixar-nos na história", contou o presidente do FC Porto, em entrevista a Rui Cerqueira, numa edição especial de ‘Vencedores como Sempre’, no Porto Canal, intitulada ‘Homens do Presidente’.E Pinto da Costa prosseguiu: "Artur Jorge disse-me que tinha razão e, nesse momento, senti que ele ficou convencido que íamos ganhar. Acho que aquilo que ele disse no intervalo foi fruto da convicção com que ficou, porque ele disse aos jogadores 'é hoje ou nunca mais, vamos ficar na história'. Empolgou os jogadores. A parte final do jogo foi mesmo de quem está louco no bom sentido para conquistar a vitória, como conquistámos", detalhou o presidente.