Pinto da Costa revelou qual o 'segredo' para ultrapassar as derrotas

Habituado a ganhar ao longo de 39 anos de presidência, Pinto da Costa revelou aquele que é o seu segredo para ultrapassar as derrotas, quando elas existam. A solução é pensar logo em ganhar o jogo seguinte.





"Sou como uma pessoa normal, fico triste, como é evidente, mas fico imediatamente a pensar que no jogo a seguir temos que ganhar para esquecer essa derrota. Não sou dos que se entregam à derrota, nem fico a carpir mágoas. Fico triste, como qualquer pessoa ficará, mas começo logo a pensar no jogo seguinte, que é preciso vencer. Se não conseguir esquecer uma derrota, tento pô-la de lado para não me lembrar, e dedicar o meu tempo a pensar nas vitórias que têm que se seguir", referiu o líder dos dragões, em mais um episódio da série documental 'Ironias do Destino', no Porto Canal.Passando em revista o ano de 1990, Pinto da Costa recordou a conquista do título nacional sob o comando de Artur Jorge - "Para mim era muito importante vencer esse campeonato, para que se visse que o Artur Jorge não tinha ganho por acaso anteriormente, não tinha ganho porque tinha na altura o Futre e o Madjer, mas porque tinha uma grande capacidade, uma grande competência. Foi o corolário da carreira do Artur Jorge no FC Porto" - e a chegada de Aloísio ao clube. Um dos grandes símbolos portistas."O Aloísio foi um jogador marcante no FC Porto, não é por acaso que ele está no museu, naquela equipa eleita pelos sócios como a melhor equipa de sempre do FC Porto. Jogou 10 ou 11 anos sempre como titular, com uma regularidade fantástica, um jogador de equipa, de grande eficiência", apontou o presidente, contando, depois a forma como o brasileiro chegou à Invicta."Ele estava no Barcelona e o empresário dele, meu amigo e que felizmente ainda é vivo, o Josep Maria Minguella, falou-me no Aloísio e disse-me que ele encaixava no FC Porto. Sabia muito de futebol e dizia que ele encaixava bem numa equipa como a do FC Porto. Marcou uma reunião para determinado dia para eu ir falar com o Barcelona, porque eles estavam recetivos a cedê-lo. Marcámos uma reunião num dia, ao meio-dia, e na véspera, à tarde, ligou-me e disse que era melhor ir de manhã, porque às 16 horas iria lá o Nantes para levar o Aloísio. Disse-lhe ‘vou amanhã’. Recordo-me perfeitamente que tive que arranjar um voo direto e eram 11 horas estava reunido com o Barcelona e o Josep Maria Minguella. Chegámos a um acordo, depois era dependente da vontade do Aloísio. A proposta que o Aloísio tinha do Nantes era superior à nossa, mas entre ir para o Nantes ou vir para o FC Porto, o mesmo é dizer para Portugal, ele optou por vir para Portugal, e em boa hora para todos. Fez uma grande carreira e ainda hoje tem uma grande ligação ao FC Porto", rematou o líder dos dragões.