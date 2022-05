Pinto da Costa: «Rui Costa foi a única pessoa que não vi. Não me cumprimentou...»

Pinto da Costa criticou Rui Costa por, segundo o presidente do FC Porto, ter sido o único que não o cumprimentou hoje no Estádio da Luz."Toda a gente foi muito simpática comigo, o Toni, o José Augusto e o Dimas cumprimentaram-me estiveram a falar comigo. A única pessoa que não vi nem no jogo nem no fim foi o presidente Rui Costa, que não me cumprimentou. Não sei se estava cá. Quando foi ao Dragão tive o cuidado de o cumprimentar e colocar na primeira fila, mas não estou preocupado com isso, estava se perdesse o jogo. Não sei se ele estava cá", disse o presidente portista à SIC Notícias."É especial porque é mais um título, se fosse em Alvalade, Guimarães ou Braga era a mesma coisa. Vencemos com toda a justiça, só quem for fanático é que não reconhece que fomos a melhor equipa do campeonato. Defrontámos o Benfica, que deu o seu máximo perante os seus adeptos, que não queriam que festejássemos na Luz, o que é normal. Tivemos uma tática excelente, o nosso treinador esteve muito bem e sou fazer as substituições certas nas alturas certas. O Sérgio Conceição é um dos obreiros deste título, assim como os jogadores e os adeptos. Só em conjunto é que pudemos chegar ao título. O ambiente no balneário era fantástico, os jogadores sentiram o seu trabalho reconhecido. Fomos uns justos vencedores e se não acontecesse agora acontecia com o Estoril. Assim dá para termos uma semana mais descontraída, mas ainda temos a Taça para conquistar", vincou o líder dos dragões.