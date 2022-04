Pinto da Costa: «Se calhar o Taremi é mais um encantador de lagartos...»

Pinto da Costa, em declarações exclusivas a, usou da sua habitual ironia para se referir às críticas que Taremi sofreu nas últimas semanas, nomeadamente através de um artigo de opinião publicado no jornal do Sporting e no site do clube leonino."Houve um cretino que veio chamar encantador de serpentes, se calhar o Taremi é mas é um encantador de lagartos, porque isso revoltou muito as pessoas, sobretudo quando se sabe que é um advogado e ter um ato racista como ele teve, que toda a gente reconheceu, mas no entanto ninguém fez nada e o senhor continua a assobiar para o lado e a insultar quem muito bem entender", referiu o presidente dos dragões, em palavras direcionadas a Tito Arantes Fontes, autor do tal artigo.Numa conversa tida à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto, organizado pela comissão de recandidatura, Pinto da Costa falou ainda das relações com o Sporting e, em especial, com Frederico Varandas. "Dou-me muito bem com muita gente do Sporting, tenho muitos amigos do Sporting, ainda ontem falei com alguns, até antigos presidentes, o facto de não me dar com uma pessoa, não conhecer uma pessoa, isso não vincula o clube. Há muita gente de todos os clubes que também podem não gostar de mim e não têm nada contra o FC Porto. Isso é uma coisa pessoal, nem minha, pelos vistos é dele, mas com o Sporting eu tenho excelentes relações", afirmou.