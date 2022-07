Pinto da Costa: «Se Rui Costa me cumprimentasse, ia levar pancada...»

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa abordou a relação que tem com os clubes rivais, nomeadamente com Rui Costa, presidente do Benfica. O líder portista diz que sempre teve um bom relacionamento com o homólogo encarnado e mostrou-se crítico em relação aos "paladinos dos clubes" que "não aceitam que dois presidentes que se conhecem há muitos anos" se possam cumprimentar."Tenho ótimas relações com gente dos dois clubes. Ainda agora o Benfica veio jogar a final do hóquei em patins ao nosso pavilhão e antes estivemos a confraternizar, convidei os diretores para vierem para o camarote e eles é que preferiram ficar lá em baixo. Dou-lhe o caso do Rui Costa. Sempre tive uma boa relação com ele, mesmo quando havia as guerras com Luís Filipe Vieira. Sempre nos cumprimentámos, fosse na Luz ou no Dragão. Sempre. O Rui Costa veio ao Porto, já estava sentado e veio ao meu lugar cumprimentar-me. No segundo jogo, na altura em que houve dois jogos seguidos no Dragão com o Benfica, quando eu entrei ele já estava sentado e eu fui ao lugar dele cumprimentá-lo. Isso gerou muitas críticas ao Rui Costa. Os paladinos dos clubes não aceitam que dois presidentes que se conhecem há muitos anos e fizeram uma guerra que levou a que, quando nós fomos jogar à Luz, o Rui Costa não me cumprimentou nem para mim olhou. Tenho a certeza de que ele não tem nada contra mim, mas sabe que se me cumprimentasse ia levar pancada porque me cumprimentou. Depois, há outros casos, que chegam a ponto de insultar, mas isso não me ofende nada. É uma questão de educação, que uns têm e outros não têm. Isso não me afeta nada. Entre os três clubes, há grupos de trabalho, de quadros de alto nível, que têm um perfeito entendimento e colaboram em coisas para a Liga. Isso é que conta. O resto não me faz diferença nenhuma. Eu ficava triste é se chegasse a casa e a minha cadela não me cumprimentasse."