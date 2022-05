Pinto da Costa: «Se souber que Rui Costa não me cumprimentou só por distração...»

Pinto da Costa abriu à SIC a sala privada no Estádio do Dragão onde costuma receber os dirigentes dos clubes adversários nas provas da UEFA. E foi questionado sobre a possibilidade de receber naquele mesmo espaço os presidentes de Benfica e Sporting. Na resposta, o líder dos dragões foi taxativo."Nunca se sabe. Meu convidado Varandas não será, porque o conheço mal e só convido as pessoas que conheço bem. Agora, o Rui Costa é possível. Se souber que não me cumprimentou só por distração, isso é um incidente menor", afirmou Pinto da Costa referindo-se ao facto de o presidente do Benfica não o ter cumprimentado na recente visita do FC Porto ao Estádio da Luz.Na mesma reportagem, feita no dia da consagração do título de campeão nacional, e ainda sobre as relações com os dirigentes dos clubes rivais, Pinto da Costa afirmou: "Mudou, porque as pessoas também mudaram. Tive sempre boas relações com o Sporting. Curiosamente, nesta vitória, recebi felicitações de antigos presidentes do Sporting e de pessoas importantes no Sporting, com quem tenho mantido um ótimo relacionamento. Não confundo as pessoas com os clubes", indicou.