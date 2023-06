Pinto da Costa: «Se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer»

A conquista da Taça UEFA em 2003, frente ao Celtic, foi o mote para Pinto da Costa lembrar, no 'Dia do Clube', no Estádio do Dragão, que quando as pessoas acreditam e remam todas para o mesmo lado, é possível acreditar no êxito, dando o seu próprio exemplo e dos jogadores que estiveram em campo em Sevilha, dirigindo-se a Maniche, Capucho e Ricardo Costa, que se encontravam na plateia."Foi possível ganhar, porque nós acreditávamos, como vocês acreditavam dentro do campo. O Mourinho, quando foi apresentado no FC Porto, disse ‘para o ano vamos ser campeões’ e fomos. O que é preciso é acreditar e naturalmente que no jogo de Sevilha, com aquele calor, nós todos acreditávamos, vocês acreditaram, e quando se acredita, e quando estamos todos juntos, é muito difícil não vencermos, Essa é a grande lição de Sevilha 2003, com grandes jogadores, éramos uma boa equipa, mas se não tivéssemos acreditado, não tínhamos ganho. Num momento de união que vos trouxe aqui e de muitos pontos, o que é importante é que continuemos a acreditar, e eu acredito. Se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer", apontou o líder dos dragões.