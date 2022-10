Pinto da Costa: «Sem perdões da banca e sem apoios do Estado é muito mais difícil chegar ao topo»

Minutos antes do apito inicial em Leverkusen, o FC Porto comunicou esta quarta-feira o Relatório e Contas 2021/22 à CMVM, onde se pode ler, como é habitual, uma análise de Pinto da Costa à situação da SAD portista."O sucesso desportivo é a principal medida da saúde do FC Porto, mas sabemos bem que a sustentabilidade económica e financeira da SAD é uma condição essencial para que todos os objetivos possam ser atingidos no campo. 2021/22 foi um verdadeiro ano à Porto, uma vez que conseguimos ganhar títulos ao mesmo tempo que alcançávamos um resultado muito positivo no exercício. O que ambicionamos é que todos os anos daqui para a frente possam ser assim", começou por escrever o líder dos dragões, prosseguindo com elogios à equipa técnica, aos jogadores e a toda a estrutura da SAD pelo lucro de 20,76 milhões de euros nas contas, que já havia sido comunicado na terça-feira."As conquistas do campeonato e da taça de Portugal – a que se seguiu, já na nova época, a da Supertaça – foram a consequência de um trabalho duro e competente de uma equipa técnica, um plantel e uma estrutura global que dão sempre o melhor que podem e que sabem – e é muito – para fazer face às dificuldades que o FC Porto enfrenta – que também não são poucas. Com investimentos menores, sem perdões da banca e sem apoios do Estado é muito mais difícil chegar ao topo, mas é isso que tem sido sistematicamente alcançado nesta casa", considerou Pinto da Costa.Por fim, em jeito de previsão para o futuro, o líder do FC Porto acredita que as condições serão cada vez melhores para que o clube continue a ganhar. "É este quadro de conjugação do sucesso desportivo com as boas contas que nos permite afirmar que o futuro do FC Porto poderáestar ao nível do que todos ambicionamos: conquistar títulos e sem constrangimentos que nos deixem mais longe de ganhar", frisou.