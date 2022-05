Pinto da Costa: «Sérgio Conceição não sairá do FC Porto nos próximos dois anos»

Pinto da Costa mantém a convicção de que Sérgio Conceição vai continuar a comandar a equipa do FC Porto. Não apenas na próxima época, mas até ao final do contrato, em 2024. O presidente tem cada vez mais a certeza de que fez a aposta certa quando foi buscar o técnico a França."Se não acreditasse não o tinha contratado. Havia treinadores consagrados disponíveis para treinar o FC Porto, mas a minha opção, quando soube da disponibilidade dele, passou a ser o Sérgio. Foi a hipótese número 1. Na próxima temporada nem imagino o FC Porto sem o Sérgio Conceição, nem admito o Sérgio Conceição sem o FC Porto. Tenho a certeza que quando sair, talvez daqui a dois anos, vá encontrar um grande clube para aspirar a títulos europeus com mais facilidade e vai ter sucesso, mas tenho a certeza de que nos próximos dois anos não sairá do FC Porto", referiu Pinto da Costa, numa reportagem da SIC.Em matéria de saídas, o líder dos dragões assumiu que houve dois momentos em que pensou deixar a presidência do clube. O primeiro após a conquista de Viena, em 1987, e o outro depois da vitória em Gelsenkirshen, em 2004. "O primeiro foi em 1987, quando ganhámos a Taça dos Campeões. Achei que tinha missão cumprida, até à última tentei não ficar, mas não surgiu ninguém para assumir a liderança do FC Porto. O último foi quando fomos campeões europeus novamente, disse que era a altura, mas o clube estava muito focado no Mourinho. Ele saiu, e com ele a sair e eu também, seria muito mau. Se Mourinho não tivesse saído, eu tinha saído", revelou a propósito.Sem anunciar o momento da sua saída, Pinto da Costa, que tem mandato na presidência do FC Porto até 2024, assumiu que só lhe falta fazer uma obra no clube. "Falta-me fazer o centro de estágio. Se não acabar neste mandato, ficará adiantado", apontou.