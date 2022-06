Pinto da Costa: «Sérgio Conceição no PSG? Pelo vento, parecia estar a falar da Torre Eiffel...»

Pinto da Costa foi, esta quarta-feira, convidado a revelar se houve algum avanço do Paris Saint-Germain por Sérgio Conceição. Na resposta, o presidente do FC Porto deixou a ironia falar com alguma graça à mistura."Segundo me dizem os meus amigos, acho que o Sérgio Conceição já está em Paris há muito tempo. Ainda ontem recebi um telefonema dele e, pelo vento que fazia, dava-me ideia que ele estava a falar da Torre Eiffel", devolveu o presidente dos dragões.