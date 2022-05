Pinto da Costa: «Sérgio Conceição tem cláusula mas era preciso que ele quisesse sair»

Pinto da Costa disse não estar preocupado com uma eventual saída de Sérgio Conceição, depois de conquistado o terceiro campeonato em cinco épocas com este treinador."Não tenho receio. Ele tem cláusula, mas era preciso que ele quisesse sair. Ele ainda é novo e tem muito para vencer no FC Porto, tem tempo para seguir a carreira em clubes mais ricos. Isso aconteceu com o Mourinho e com o Villas-Boas, mas não estou preocupado neste momento, ele está imbuído no espírito do dragão e está focado na Taça", disse o presidente portista à SIC Notícias."O FC Porto aproveitou bem os talentos que tinha e teve coragem em casos como o Diogo Costa, já que o Marchesín era e continua a ser um dos melhores guarda-redes do mundo. A seleção ganhou um guarda-redes para o presente e para o futuro", acrescentou Pinto da Costa.