Pinto da Costa: «Só quem não conhece o António Salvador é que pode pensar isso...»

Desde que Record deu conta que os 2,5 milhões de euros por objetivos no acordo do FC Porto com o Sp. Braga estavam relacionados com os dragões serem campeões nacionais que o assunto virou tema de discussão, surgindo opiniões que duvidavam da legalidade do tema. Pinto da Costa, ainda que de forma indireta, comentou isso mesmo na entrevista ao Porto Canal."Se eu combinar uma coisa consigo, somos sérios e não vemos mal, mas se não formos sérios, vemos mal em tudo. Se eu não for sério, vou dizer que ele veio de gravata para pôr o presidente em cheque, porque o presidente não veio de gravata. Se for um Mauro qualquer vai dizer isso ou então vai dizer que o presidente vai de camisa. Ainda bem que é azul e branca. Também não tenho outras cores. Quem não é sério vê maldade em tudo. Não me afeta em nada e não me prejudica. Alguém vai agora pensar que o Braga vai facilitar um jogo – com o FC Porto até é nas primeiras jornadas – só porque o FC Porto tem de ser campeão. Só quem não conhece o António Salvador é que pode pensar isso e quem intrinsecamente não for sério", considerou o líder dos azuis e brancos.