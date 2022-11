Pinto da Costa sobre Diogo Costa: «Que os tubarões estejam em alto mar...»

Pinto da Costa espera contar com Diogo Costa no plantel do FC Porto por largos anos. Além da renovação de contrato até 2027, anunciada esta quinta-feira, também as palavras do presidente vão ao encontro desse desejo. Os tubarões, esses, quer vê-los ao longe."Tubarões? Não me preocupam. Quando tenho jogadores como o Diogo, quero é que os tubarões estejam em alto mar... Que continue a ser um ídolo no FCPorto e que esta simbiose com os adeptos se mantenha. Isto mostra também aos sócios do FC Porto que estamos preocupados com o futuro, procurando garantir a continuidade dos grandes jogadores", referiu Pinto da Costa, reiterando que mais renovações vão surgir... para que assim o desejar: "Isto só é possível com a coesão da administração do FC Porto. É uma demonstração de que estamos preocupados com o clube, preocupados em segurar os melhores atletas. As renovações vão continuar com todos aqueles que estejam realmente interessados em continuar no FC Porto."O dirigente mostrou-se "muito feliz" com o prolongamento do vínculo do guarda-redes. "Tenho a certeza que os sócios também. Esta é a sua casa, onde nasceu para o futebol, e onde tem as pessoas que mais o admiram e estimam", referiu, deixando um comentário bem humorado quando questionado se as exibições de Diogo Costa têm sido notáveis: "Não têm sido más…"