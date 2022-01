Pinto da Costa sobre Lima Pereira: «Soube representar exemplarmente os valores do FC Porto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reagiu este sábado à morte de Lima Pereira, antigo jogador do clube e campeão europeu pelos dragões, que faleceu hoje aos 69 anos vítima de doença prolongada."É muito triste quando temos de nos despedir de alguém como o Lima Pereira, um grande homem e um grande amigo, que foi também um excelente atleta. Não posso esquecer que em todos os momentos da sua vida, tanto dentro como fora do campo, soube representar exemplarmente os valores do FC Porto", referiu o líder dos dragões, em declarações aos canais de informação do clube.No seu site, o FC Porto recordou a carreira de Lima Pereira, destacando as conquistas nacionais e internacionais com a camisola do clube.