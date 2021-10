Pinto da Costa sonha com nova Champions mas assume: «Estamos em plano de desigualdade»

Pinto da Costa admitiu que continua a sonhar com a conquista de mais uma Liga dos Campeões. "Acho que no ano passado esteve quase, merecíamos. Mas continuo a sonhar. É muito difícil, mas quando lá chegámos, nas duas vezes anteriores, também era difícil", afirmou, lembrando as finais ganhar ao Bayern Munique e ao Monaco.





O presidente, de resto, não tem dúvidas de que agora é muito mais difícil chegar ao topo do futebol europeu. "No sistema que está e com as possibilidades que algumas equipas têm… O FC Porto e outras equipas têm de estar cingidas ao fairplay, não podem contratar mais do que aquilo que vendem, não podem determinadas coisas, estão limitadíssimas, enquanto há outras que, por pertencerem a magnatas ou até a países, como acontece por exemplo com o Paris Saint-Germain, o Manchester City e a maioria dos clubes ingleses, esses podem gastar o que quiserem, porque depois simulam um contrato de publicidade pelo valor que cobre os gastos e está tudo resolvido. Portanto, os clubes como o FC Porto estão em plano de desigualdade na luta por esses títulos, mas também éramos muito mais pequenos e tínhamos orçamentos muito menores nos anos em que fomos campeões", rematou em entrevista à TSF.