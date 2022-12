Pinto da Costa: «Sonho que o FC Porto seja cada vez maior»

As imagens da inauguração da casa do FC Porto em Penafiel



Pinto da Costa discursou no final do jantar na casa do FC Porto de Penafiel, inaugurada este sábado, e falou sobre o sonho que continua a alimentar de elevar cada vez mais o nome do clube azul e branco."Compreenderão que ao fim de 40 anos de presidente do FC Porto, é-me difícil dizer algo de novo. Mas verifico hoje, já tinha de tarde dito aos meus diretores que vieram comigo, que continuo a sentir a mesma emoção, o mesmo sentimento de fervor clubista numa deslocação como a de hoje, como sentia há 40 anos. Vocês proporcionaram-me um dia muito feliz. Não gosto, sinceramente, e, como dizem os brasileiros, fico sem jeito quando me fazem muitos elogios. Gosto mais de os ouvir a falar e a dizer mal de mim. Dá-me um gozo enorme. A grande alegria é ver tantos jovens, tantas crianças, já no rumo do dragão. Tenho de dar um sinal de homenagem aos mais velhos, do tempo em que pouco ganhávamos, e aos mais novos, do tempo em que já ganhávamos alguma coisa, porque conseguiram transmitir o sentido de amor, de parceria e vivência do que é o FC Porto", referiu Pinto da Costa, citando depois Fernando Pessoa."Fernando Pessoa disse: 'não sou nada, nunca serei nada, nunca quererei ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do Mundo'. Não sou nada como ninguém é nada. Isolados não somos nada. Mas em conjunto, unidos como hoje aqui estamos, nós e eu em particular, continuo a ter todos os sonhos do mundo. Os meus sonhos são que o FC Porto seja cada vez maior. Que seja cada vez mais um clube de gente que quer ajudar o próximo. De gente que no espírito provocar a felicidade em todos. Há muita gente que vai para os Aliados ou para as praças das suas terras festejar quando o FC Porto vence. Se calhar, se não existisse o FC Porto, não teriam razão nenhuma para sorrir, dadas as grandes dificuldades que têm. É isso que temos de ter sempre na memória. Queremos ganhar, mas não é por nós. É pela glória do FC Porto, para acrescentar algo à sua história, mas sobretudo para proporcionar felicidade aqueles que precisam de nós", considerou o líder azul e branco.Por fim, Pinto da Costa apontou o que espera da casa do FC Porto de Penafiel, fazendo um apelo para que todos lutem por um mundo melhor. "Levo-vos a todos no coração. Nunca esquecerei a maneira como me receberam aqui. Vocês podem ter a certeza, a vida é uma corrida que tem princípio e fim e nós não sabemos quando vai acabar. Mas todos temos de ter no pensamento que enquanto tivermos vida e saúde, não podemos ser egoístas. Temos de lutar para que o mundo seja melhor. Para que não haja gente a dormir nas ruas, para que não haja crianças sem o mínimo indispensável como todos queremos dar aos nossos filhos. Essa é uma das funções que esta casa, que com muito amor hoje abriram, vai ter como missão", finalizou.