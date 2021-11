Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pinto da Costa subiu a fasquia e Fábio Vieira quer responder: as cartas na mesa do médio do FC Porto Presidente dos dragões sublinhou que jogador que hoje renovou contrato vai ser "uma referência" do clube





• Foto: José Reis / Movephoto