Pinto da Costa suspeito de usar família para desviar dinheiro do FC Porto, avança o 'Expresso'

O 'Expresso' avança na edição deste sábado que Pinto da Costa é suspeito de usar a família para desviar dinheiro do FC Porto tendo, segundo o semanário, "usado o mesmo esquema de Luís Filipe Vieira no Benfica".De acordo com o jornal, as buscas que se realizaram na segunda-feira confirmaram as suspeitas iniciais do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de que Fernanda Miranda, ex-mulher do dirigente, "recebeu milhares de euros das contas do clube para o pagamento de leasings", mas não terá sido a única. "O Expresso sabe que existe pelo menos mais uma pessoa do círculo íntimo de Pinto da Costa que terá beneficiado do dinheiro saído dos cofres do Estádio do Dragão. 'Uma das pistas seguidas nas buscas foram as transações realizadas fora do universo do futebol', diz uma fonte próxima do processo", pode ler-se no semanário.